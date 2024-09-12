Более 700 машин 12 сентября стоят перед Крымским мостом в сторону Кубани

По данным на 15:00 12 сентября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 720 автомобилей.

Со стороны Крыма время ожидания перед въездом на мост составляет около трех часов. При этом часом ранее в пробке ожидали 660 автомобилей.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Пробки в определенные часы связывают с продолжающимся отъездом туристов из Крыма.

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