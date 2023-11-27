Серьезный ущерб получили набережные и пляжи Туапсинского района после шторма

Сильный шторм на Черноморском побережье начал бушевать с вечера 26 ноября. Под удар стихии попали все прибрежные населенные пункты Туапсинского района — от Джубги до Шепси.

В результате сильного ветра и шторма в муниципалитете серьезно пострадали набережные и пляжи.

«Самое важное, что нет жертв. Большой беды удалось избежать, в том числе, и благодаря слаженной работе всех служб», — написал в Telegram глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Он уточнил, что сейчас экстренные службы ликвидируют последствия разгула стихии. Специалисты оценивают причиненный ущерб. Восстановительные работы на прибрежных территориях не удается начать из-за продолжающегося шторма.

Высота волн в Туапсинском районе достигает 4 метров. Из-за шторма жителей и гостей Туапсинского района призвали не выходить на набережные и пляжи. Возле моря выставили патрули для соблюдения безопасности.

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