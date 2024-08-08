Серьезные пробки возникли утром 8 августа на трассах возле моря на Кубани

Автомобильные заторы наблюдают на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа, Джубги, Туапсе, Новомихайловского и Архипо-Осиповки.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:00, общая протяженность пробок от Горячего Ключа до села Дефановка — около 13 км. Время в пути составит около 1,5 часов.

На въезде в поселок Джубга Туапсинского района наблюдаются заторы в обе стороны. Их протяженность — порядка 2,5 км. Преодолеть эту пробку удастся за 20 минут.

Также затруднено движение на въезде в поселок Новомихайловский. Со стороны Ольгинки затор растянулся на 6,7 км. Чтобы проехать этот отрезок, водителям потребуется около 55 минут.

На подъезде к Архипо-Осиповке со стороны Пшады образовалась пробка более 10,5 км. Водителям придется потратить почти 1,5 часа, пробы преодолеть этот участок.

Если ехать в Туапсе по федеральной трассе А-147 со стороны Дедеркоя, наблюдается затор протяженностью почти 9 км. Чтобы его проехать, придется пробыть в пробке около часа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заторы на этих участках наблюдаются не первый день. Многокилометровые пробки собрались 7 августа на трассах у Черного моря на Кубани