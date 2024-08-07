Многокилометровые пробки собрались 7 августа на трассах у Черного моря на Кубани
Автомобильные заторы наблюдают днем в среду на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Молдавановки, Джубги, Новомихайловского, Туапсе и Архипо-Осиповки.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:30, пробка длиной более 12 км собралась перед селом Хребтовым и поселком Молдавановка. Для того, чтобы проехать этот отрезок трассы, потребуется более 40 минут.
На въезде в поселок Джубга также собрался автомобильный затор длиной 6,5 км. Во встречном направлении длина пробки чуть меньше — 5,5 км. Чтобы проехать Джубгу водителям потребуется около часа.
Перед поселком Новомихайловским по направлению к Джубге собралась пробка длиной почти 11 км. Время в пробке составит почти 1,5 часа.
Затруднено движение через село Архипо-Осиповка в сторону Геленджика — там затор из автомобилей выстроился на 5,8 км.
Еще одна пробка длиной 7,4 км собралась около Михайловского перевала в направлении Геленджика.
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