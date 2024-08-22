Серьезные пробки собрались 22 августа на дорогах у моря в Краснодарском крае

Высокий курортный сезон продолжается в Краснодарском крае. Автомобилисты с разных регионов страны отправились на Черноморские курорты.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 14:30 22 августа, перед перевалом Хребтовым и селом Молдавановка на трассе М-4 «Дон» в сторону моря машины стоят на протяжении 5,5 км. Чтобы ее проехать, потребуется более 20 минут.

Также затруднено движение на другой федеральной трассе через поселок Джубга. Там длина пробки составляет почти 4 км. Во встречном направлении в сторону Геленджика также собрался автомобильный затор, он протянулся на 5,5 км.

Затруднено движение на М-4 «Дон» на подъезде к Туапсе со стороны Сочи, там пробка растянулась почти на 10 км. Чтобы проехать ее, водителям потребуется более часа.

В Архипо-Осиповке по направлению к Джубге также затруднено движение, там пробка растянулась более, чем на 13 км. Чтобы ее проехать, потребуется более 1 часа.

В районе поселка Новомихайловского в сторону Джубги затор растянулся на 9 км. Водителям потребуется более 1 часа, чтобы проехать этот участок.

Аналогичная ситуация на дороге в районе Лазаревского и Дагомыса. Там затруднено движение в обоих направлениях.

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