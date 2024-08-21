Серьезные пробки сковали дороги к Черноморскому побережью на Кубани 21 августа

Высокий курортный сезон продолжается на юге России. Многие туристы отправляются на отдых к курортам Краснодарского края на Черноморском побережье на автомобилях.

В связи с этим с самого утра 21 августа на дорогах к Черному морю наблюдаются серьезные заторы.

Так, первая пробка ждет туристов на выезде из Горячего Ключа в сторону станицы Пятигорской. Однако стоять долго не придется — затор в 3,5 км удастся преодолеть за 20 минут.

Еще одна небольшая пробка образовалась перед перевалом Хребтовым — «красно-желтые» 7,5 км можно будет проехать также за 20 минут.

Серьезный затор ждет уже в Джубге — полчаса придется потратить на 4,5 км в сторону моря и почти час — на 5,5 км дороги от Лермонтово к Джубге.

Следующая пробка образовалась в районе поселка Новомихайловского — несколько «желтых» километров в сторону Сочи и большой затор в 8 км в сторону Джубги, на преодоление которого понадобится около часа.

Кроме того, большие пробки встретят туристов в районе Туапсе, Магри, Лазаревского и Дагомыса. Постоять придется и в другом направлении вдоль Черноморского побережья — небольшие заторы образовались в районе Архипо-Осиповки, Геленджика, Кабардинки и Новороссийска.

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