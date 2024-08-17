Серьезные пробки образовались 17 августа на дорогах к побережью на Кубани

На юге России продолжается высокий курортный сезон. Многие туристы направляются на отдых, в том числе курортам Краснодарского края, на автомобилях.

В связи с этим утром 17 августа на дорогах к Черноморскому побережью на Кубани образовались серьезные пробки.

Первый большой затор ждет туристов еще до моря — в Горячем Ключе. Там в пробке протяженностью почти 8 км придется постоять около часа.

На следующий затор от станицы Пятигорской до поселка Хребтового длиной 17 км понадобится чуть меньше полутора часов.

Кроме того, большие пробки встретят туристов в районе Джубги (в обе стороны), Новомихайловского (в сторону Джубги), Туапсе, Магри, Лазаревского и Дагомыса. Постоять придется и в другом направлении вдоль Черноморского побережья — небольшие заторы образовались в районе Архипо-Осиповки, Геленджика, Кабардинки и Новороссийска.

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