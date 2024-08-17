Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 1,4 тыс. машин стоят в пробке перед Крымским мостом утром 17 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-4-tys-mashin-stoyat-v-probke-pered-krymskim-mostom-utrom-17-avgusta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Более 1,4 тыс. машин стоят в пробке перед Крымским мостом утром 17 августа
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

По данным на 9:00, к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста стоят свыше 1,4 тыс. автомобилей.

Так, со стороны Тамани находятся 917 тыс. машин, время ожидания составит около трех часов.

Со стороны Керчи в очереди на досмотр на мост стоят 520 автомобилей, время ожидания составит также более трех часов, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

Читайте также: из-за пробок перед Крымским мостом установили биотуалеты и пункты выдачи воды.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях