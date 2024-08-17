Более 1,4 тыс. машин стоят в пробке перед Крымским мостом утром 17 августа

По данным на 9:00, к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста стоят свыше 1,4 тыс. автомобилей.

Так, со стороны Тамани находятся 917 тыс. машин, время ожидания составит около трех часов.

Со стороны Керчи в очереди на досмотр на мост стоят 520 автомобилей, время ожидания составит также более трех часов, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

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