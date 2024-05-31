Серьезная пробка образовалась из-за ДТП на Мамайском перевале в Сочи

ДТП произошло утром 31 мая.

Пвтовоз и автобус не смогли поделить дорогу, перегородив путь. По словам очевидцев, грузовик не вписался в крутой поворот и зацепил автобус справа. Сейчас движение восстановлено.

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