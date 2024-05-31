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Серьезная пробка образовалась из-за ДТП на Мамайском перевале в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sereznaya-probka-obrazovalas-iz-za-dtp-na-mamajskom-perevale-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

ДТП произошло утром 31 мая.

Пвтовоз и автобус не смогли поделить дорогу, перегородив путь. По словам очевидцев, грузовик не вписался в крутой поворот и зацепил автобус справа. Сейчас движение восстановлено.

Читайте также: подросток на мопеде погиб в лобовом ДТП с легковушкой в Горячем Ключе. Авария, в которой погиб 13-летний мальчик, произошло 30 мая около 18:20 в станице Мартанской на улице Красной в районе дома № 40.

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