Серебряную памятную монету с изображением Виктора Цоя выпустил Центробанк РФ

Монету изготовили тиражом в 5 тыс. штук из сплава 925-й пробы.

ЦБ 18 июля выпустил в обращение монету номиналом три рубля с изображение советского рок-музыканта Виктора Цоя. На оборотной стороне — поэт и певец с микрофоном на фоне изображения гитары с языками племенами. Также на монете указали имя и годы жизни рокера — 1962–1990. Портрет выполнили в технике лазерного матирования, пишет «Коммерсантъ».

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