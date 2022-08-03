Сербский защитник ФК «Сочи» не станет пользоваться правом расторжения контракта

Фото premierliga.ru

Об этом 3 августа рассказал агент Ивана Миладиновича — Антон Синьков. Несмотря на то, что защитник не выходил в составе «Сочи» в первых матчах, он не планирует покидать команду.

После того, как Миладинович вернулся из «Нижнего Новгорода», где не получал должного игрового времени, защитник надеялся на доверие тренеров «Сочи». Однако прошло уже три тура РПЛ, а серб так и не вышел на поле.

Агент игрока Антон Синьков рассказал, что Миладиновича готовили играть основным защитником. Возможно, на отсутствие игрока в составе повлияла его неубедительная игра в товарищеском матче с ЦСКА.

«Тренер посчитал, что так нужно. Я на связи с тренерским штабом и руководством клуба, о работе Ивана на тренировках и всего остального положительные отзывы. Сказали, чтобы он подождал свой шанс», — заявил агент Миладиновича.

Футболист не воспользуется нововведением от FIFA и не расторгнет контракт в одностороннем порядке.

«Он не будет пользоваться этим правилом, это было бы не очень красиво по отношению к клубу. Все-таки он сложился как игрок именно в «Сочи». Плюс Миладинович получил российский паспорт, он уже наш с вами соотечественник», — рассказал Антон Синьков в интервью с «РБ Спорт».

Читайте также: ФК «Краснодар» и «Сочи» подали иски к FIFA из-за контрактов с легионерами.