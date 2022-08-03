ФК «Краснодар» и «Сочи» подали иски к FIFA из-за контрактов с легионерами
Команды из Краснодарского края, выступающие в РПЛ, отправили иск в Спортивный арбитражный суд. Они хотят оспорить нововведение Международной федерации футбола, касаемое соглашений с легионерами.
Ранее FIFA разрешила иностранным игрокам и тренерам разрывать в одностороннем порядке контракты с российскими клубами до 2023 года.
Также иски направили «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Рубин» и донецкий «Шахтер». На данный момент в суде зарегистрировали апелляцию. Дело находится на начальной стадии.
В марте из-за начавшейся спецоперации на Украине из ФК «Краснодар» ушли все восемь легионеров и главный тренер Даниэль Фарке. Позже в команду вернулись бразильский защитник Кайо и колумбийский нападающий Кордоба. Затем к «быкам» присоединился польский полузащитник Гжегож Крыховяк, пишет «Коммерсантъ».
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