Сербские ели и атласские кедры высадили в новой очереди парка «Краснодар»

О завершении высадки новых деревьев на поляне перед «Амфитеатром воды» в новой очереди парка «Краснодар» сообщили 19 декабря.

Фотографиями сербских елей и атласских кедров поделились в Telegram-канале «Парк «Краснодар».

«Высоченные красавицы — это сербские ели, а изящные каскадные ветви — атласский кедр пендульной формы», — объяснили в Telegram-канале.

Форма «пендула», от лалинского pendula, то есть «висячий», — это декоративные деревья с поникающей, «плакучей» кроной.

