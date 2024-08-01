Серафим Тимченко посетил спортивные объекты Приморско-Ахтарского района

Министр физической культуры и спорта Кубани посетил стадион, центр единоборств и универсальный комплекс, а также филиал школы водных видов спорта.

«В Приморско-Ахтарском районе живут более 55 тыс. человек. Систематически занимается физической культурой 62% населения. Конечно, все ждут модернизации старых объектов и сдачи новых», ― отметил министр.

Тимченко осмотрел универсальный спорткомплекс, построенный в 2010 году. На его базе открыты секции по боксу, борьбе, гиревому спорту, бочча, мини-футболу, гандболу, баскетболу и силовой гимнастике. За все это время в негодность пришло напольное покрытие игрового зала, требуется его замена.

На стадионе «Русь» уже идет капитальный ремонт. Травяной газон футбольного поля заменят на искусственный, новое покрытие сделают и на спортплощадках. Ремонт идет с отставанием. Администрации района поручили активизировать работу с подрядчиком, чтобы закончить объект до 1 декабря. Кроме того, до конца этого года планируется закончить строительство Центра единоборств. Сейчас комплекс готов на 47%.

Также министр спорта Кубани осмотрел филиал спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев проверил сроки строительства спортобъектов в Краснодарском крае.