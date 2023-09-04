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Сентябрьский матч между «Сочи» и «Спартаком» перенесли в Москву

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sentyabrskij-match-mezhdu-sochi-i-spartakom-perenesli-v-moskvu
Сентябрьский матч между «Сочи» и «Спартаком» перенесли в Москву
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

В ходе общего собрания клубов РПЛ 4 сентября было принято решение о переносе двух матчей между «Сочи» и «Спартаком».

По данным футбольной лиги, были внесены изменения в график чемпионата и принято решение провести матч 8-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч 24-го тура «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года состоится в Сочи.

Лига проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении, сообщает пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт» из-за состояния газона, сообщает ТАСС.

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