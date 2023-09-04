Сентябрьский матч между «Сочи» и «Спартаком» перенесли в Москву

В ходе общего собрания клубов РПЛ 4 сентября было принято решение о переносе двух матчей между «Сочи» и «Спартаком».

По данным футбольной лиги, были внесены изменения в график чемпионата и принято решение провести матч 8-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч 24-го тура «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года состоится в Сочи.

Лига проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении, сообщает пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт» из-за состояния газона, сообщает ТАСС.

Читайте также: ФК «Сочи» на выезде с разгромным счетом проиграл «Оренбургу».