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ФК «Сочи» на выезде с разгромным счетом проиграл «Оренбургу»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-vyezde-s-razgromnym-schetom-proigral-orenburgu
ФК «Сочи» на выезде с разгромным счетом проиграл «Оренбургу»
Фото пресс-службы ФК «Сочи»

Матч проходил 3 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Для хозяев поля это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ.

В первом тайме команды не смогли забить. Открыли счет хозяева поля уже после перерыва на 55 минуте. Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья реализовал пенальти. Через три минуты хозяева увеличили отрыв — второй гол в ворота «Сочи» забил нападающий Владимир Обухов.

В добавленное время, на шестой компенсированной минуте, «Оренбург» довел счет до разгромного. Третий мяч с пенальти забил форвард Джастин Куэро.

Для «Оренбурга» это первая победа в РПЛ в нынешнем сезоне. Команда занимает 14 место в турнирной таблице. «Сочи» после поражения занимает 12 место.

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