ФК «Краснодар» обыграл «Спартак» на домашней арене, сохранив лидерство в РПЛ

Матч 7 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 2 сентября на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 39 минуте открыл форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Он забил мяч в дальний угол ворот после успешного сольного прохода.

На 84 минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество в счете, уверенно реализовав 11-метровый удар.

После этой победы «Краснодар» сохранил 1 место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя — «Крыльев Советов» составляет 3 очка. Следующий матч в РПЛ «быки» проведут 16 сентября на выезде против «Ахмата».

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