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ФК «Краснодар» обыграл «Спартак» на домашней арене, сохранив лидерство в РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-domashnej-arene-obygral-spartak-sohraniv-liderstvo-v-rpl
ФК «Краснодар» обыграл «Спартак» на домашней арене, сохранив лидерство в РПЛ
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 7 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 2 сентября на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 39 минуте открыл форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Он забил мяч в дальний угол ворот после успешного сольного прохода.

На 84 минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество в счете, уверенно реализовав 11-метровый удар.

После этой победы «Краснодар» сохранил 1 место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя — «Крыльев Советов» составляет 3 очка. Следующий матч в РПЛ «быки» проведут 16 сентября на выезде против «Ахмата».

Читайте также: ПФК «Кубань» на выезде сыграл вничью с «Химками». Матч 8 тура Первой лиги прошел вечером 2 сентября на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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