ПФК «Кубань» на выезде сыграл вничью с «Химками»

Матч 8 тура Первой лиги прошел вечером 2 сентября на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче уже на 15 минуте открыл полузащитник «Кубани» Гаррик Левин, замкнув голевую передачу Валерия Чуперки.

На 28 минуте «Химки» сравняли счет. Голом отметился Владислав Яковлев. В конце первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления. Под конец второго тайма составы сравнялись — у «Кубани» за вторую желтую карточку в матче удалили Ленара Фаттахова.

После этой ничьи «Кубань» занимает 16 место из 18 в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 9 сентября на выезде против «Нефтехимика».

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