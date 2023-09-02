Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ПФК «Кубань» на выезде сыграл вничью с «Химками»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pfk-kuban-na-vyezde-sygral-vnichyu-s-himkami
ПФК «Кубань» на выезде сыграл вничью с «Химками»
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Матч 8 тура Первой лиги прошел вечером 2 сентября на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче уже на 15 минуте открыл полузащитник «Кубани» Гаррик Левин, замкнув голевую передачу Валерия Чуперки.

На 28 минуте «Химки» сравняли счет. Голом отметился Владислав Яковлев. В конце первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления. Под конец второго тайма составы сравнялись — у «Кубани» за вторую желтую карточку в матче удалили Ленара Фаттахова.

После этой ничьи «Кубань» занимает 16 место из 18 в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 9 сентября на выезде против «Нефтехимика».

Читайте также: ПФК «Кубань» на выезде уступил «Шиннику» со счетом 1:0. Матч прошел в Ярославле 19 августа.

Статьи
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях