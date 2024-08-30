Сено загорелось на площади почти 400 кв. метров на Кубани
Происшествия
30.08.2024 07:51
Пожар на улице Центральной в селе Красноармейском Ейского района начался в ночь на 30 августа около 1:00. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети местные жители.
На видеозаписи видно сильное пламя, охватившее значительную территорию, и задымление.
Сообщение в экстренные службы поступило в 1:19. Прибыв на место, пожарные установили, что горит сено. Пожар возник на открытой территории, площадь его на момент прибытия специалистов составляла 392 кв. м. В 1:37 возгорание локализовали на той же площади.
Ликвидировать открытое горение удалось в 5:50. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
На месте работают шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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