Сено загорелось на площади почти 400 кв. метров на Кубани

Пожар на улице Центральной в селе Красноармейском Ейского района начался в ночь на 30 августа около 1:00. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети местные жители.

На видеозаписи видно сильное пламя, охватившее значительную территорию, и задымление.

Сообщение в экстренные службы поступило в 1:19. Прибыв на место, пожарные установили, что горит сено. Пожар возник на открытой территории, площадь его на момент прибытия специалистов составляла 392 кв. м. В 1:37 возгорание локализовали на той же площади.

Ликвидировать открытое горение удалось в 5:50. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

На месте работают шесть человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: лес загорелся в районе сухогруза Rio в Геленджике.