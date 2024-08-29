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Лес загорелся в районе сухогруза Rio в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/les-zagorelsya-v-rajone-suhogruza-rio-v-gelendzhike
Лес загорелся в районе сухогруза Rio в Геленджике
Фото t.me/gelen_kriminal

Пожар в Кабардинском участковом лесничестве в квартале начался днем 29 августа.

Видеозапись, запечатлевшую задымление со стороны леса, выложили в соцсети очевидцы.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит лесная подстилка. В 17:35 возгорание локализовали на площади 0,15 га.

В тушении пожара принимают участие подразделения лесопожарного центра и МЧС, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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