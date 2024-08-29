Пожар уничтожил хозпостройку в центре Сочи

Пожар на улице Целинной произошел утром 29 августа. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, загорелся частный дом, и огонь быстро охватил все строение. На кадрах, снятых из окна многоэтажки, видно сильное пламя и столб дыма.

Пожарные прибыли на место в 8:48 и установили, что горит хозяйственная постройка. Площадь возгорания составляла 18 кв. м. Пожар оперативно локализовали на той же площади, в 9:01 открытое горение было ликвидировано. В 9:06 специалисты устранили последствия пожара.

В тушении возгорания участвовали 10 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: квартира загорелась в центре Краснодара из-за старых вещей.