Квартира загорелась в центре Краснодара из-за старых вещей

Пожар в одной из квартир на пятом этаже многоэтажки на улице Бургасской, 21 в микрорайоне Черемушки произошел вечером 27 августа .

Очевидцы выложили в соцсети видеозапись, на которой видно, как из окна квартиры на верхнем этаже вырываются пламя и дым.

Сообщение в экстренные службы поступило в 19:45. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание б/у вещей и мебели.

Площадь пожара составляла 5 кв. метров. В 20:02 возгорание локализовали на той же площади, в 20:05 открытое горение ликвидировали, а в 20:07 устранили последствия пожара.

В тушении пожара на Бургасской участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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