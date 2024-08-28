Лес загорелся на площади 5 га в Усть-Лабинском районе

Лесная подстилка загорелась вечером 27 августа в районе станицы Ладожской. Огонь уничтожил 5 га.

На момент прибытия на место специалистов площадь пожара составляла 1 га. Возгорание было квалифицировано как лесной пожар в Краснодарском лесничестве Усть-Лабинском участковом лесничестве. Лесопожарные формирования приступили к тушению в 21:40. В 00:30 28 августа пожар удалось локализовать на площади 5 га, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В настоящее время над ликвидацией пожара работают 22 человека и пять единиц техники. Проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара, сообщает пресс-служба ГБУК КК «Краевой лесопожарный центр».

Читайте также: три павильона сгорели на ярмарке на улице Невкипелого в Краснодаре.