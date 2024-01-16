Сенатор Климов раскритиковал идею создать нейтральный военный флот в Черном море

В новом докладе Всемирного экономического форума, который ранее прошел в Швейцарии, говорится о необходимости создания военного флота в Черном море силами нейтральных государств для обеспечения безопасности работающих в этой акватории торговых судов.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал новый доклад ВЭФ. Он напомнил, что по международному праву, в Черном море могут находиться военные флоты только близлежащих стран: России, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии и Украины.

«Турция вообще не приехала в Давос. Они рассуждают о введении каких-то военных сил в Черное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права вводить свои боевые корабли», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что Турция всегда строго выполняла соглашение о нахождении иностранных военных кораблей в Черном море. Он также добавил, что Всемирный экономический форум по норме права ничем не отличается от обычного общества ловли бабочек. Поэтому доклады ВЭФ не стоит воспринимать серьезно, сообщает РИА «Новости».

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