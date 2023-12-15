Семью певца Дани Плужникова освободили от крупного долга за квартиру в Сочи

Ранее семье победителя музыкального проекта «Голос.Дети» пришел долг за коммунальные услуги квартиры, в которой они никогда не жили.

После победы в популярном музыкальном конкурсе в 2016 году семье Дани Плужникова, страдающего от тяжелого заболевания, мэрия Сочи подарила однокомнатную квартиру в одном из строящихся домов в Центральном районе. Однако позже власти курорта решили подарить семье Плужниковых двухкомнатную квартиру в микрорайоне Блиново на улице Лесной, вместо однушки в центре. Ключи от нее вручили в 2018 году.

При этом семья юного певца не жила в подаренной квартире. Ее продали, чтобы взять ипотеку в Москве, где Плужников поступил в музыкальное училище.

Недавно родители Дани Плужникова с удивлением узнали, что их банковские счета заблокированы за долги по коммунальным услугам за однокомнатную квартиру в Сочи, в которой они никогда не жили и не были ее собственниками. Сумма долга составила 120 тыс. рублей.

Позже в краевом управлении ФССП сообщили, что ситуацию с долгом для семьи Плужниковых удалось решить — его аннулировали. По решению Центрального районного суда Сочи приставы 12 декабря прекратили это исполнительное производство, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

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