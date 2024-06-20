Семьям участников СВО окажут психологическую поддержку в Краснодарском крае

Благодаря гранту губернатора Кубани запустили проект по оказанию психологической и консультационной помощи женам, детям и родителям участников спецоперации.

Основная цель проекта — помочь семьям участников СВО справиться с эмоциональными трудностями и повысить их стрессоустойчивость.

Для участников программы предусмотрели групповые и индивидуальные консультации с психологом, тренинги с использованием различных методов релаксации, творческие занятия, культурно-массовые мероприятия — посещение музеев, спортивных матчей, цирковых представлений и экскурсии по городу, а также беседы с представителями духовенства и консультационную поддержку по информационным, социальным и медицинским вопросам.

Чтобы получить дополнительную информацию о проекте и принять в нем участие, нужно обратиться в комитет семей воинов Отечества Краснодарского края по телефону 8-902-408-30-50 или по электронной почте shtabkuban23@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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