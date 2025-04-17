Семьям погибших в ходе СВО бойцов передали госнаграды в Горячем Ключе

Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский передал родителям погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих пять Орденов Мужества и одну Медаль Жукова. Также им вручили медали общественного признания «Отец солдата» и «Мать защитника Отечества».

«Сын сам захотел пойти на войну. Он хотел мира на земле. Я горжусь сыном», — сказала мать участника СВО Елена Верлан.

Также в этот день вдоль мемориального комплекса «Аллея памяти» высадили молодые сосны — эти деревья станут символом жизни, за которую сражались кубанские бойцы.

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