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Семьям погибших в ходе СВО бойцов передали госнаграды в Горячем Ключе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/semyam-pogibshih-v-hode-svo-bojtsov-peredali-gosnagrady-v-goryachem-klyuche
Семьям погибших в ходе СВО бойцов передали госнаграды в Горячем Ключе
Видео канала «Кубань 24»

Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский передал родителям погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих пять Орденов Мужества и одну Медаль Жукова. Также им вручили медали общественного признания «Отец солдата» и «Мать защитника Отечества».

«Сын сам захотел пойти на войну. Он хотел мира на земле. Я горжусь сыном», — сказала мать участника СВО Елена Верлан.

Также в этот день вдоль мемориального комплекса «Аллея памяти» высадили молодые сосны — эти деревья станут символом жизни, за которую сражались кубанские бойцы.

Читайте также: в зоне СВО прошло награждение лучших бойцов кубанского отряда «БАРС-1».

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