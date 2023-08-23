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Семьям мобилизованных и добровольцев в Сочи выплатили 43,5 млрд рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/semyam-mobilizovannyh-i-dobrovoltsev-v-sochi-vyplatili-43-5-mlrd-rublej
Семьям мобилизованных и добровольцев в Сочи выплатили 43,5 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Средства семьям мобилизованных выплачивают из благотворительного фонда «Скорей добрей».

Заявки от сочинцев подробно разбирают каждую неделю на заседании Координационного совета.

«Помогаем с оформлением документов на получение финансовой помощи из средств благотворительного фонда. Также к нам поступают обращения, касающиеся бытовых ситуаций, реабилитации и оздоровления мобилизованных и добровольцев. Оказываем содействие в решении данных вопросов», — отметила заместитель главы Сочи Галина Москалева.

Мобилизованные, добровольцы и члены их семей могут обратиться за помощью в Координационный совет по адресу: улица Советская, 26 с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 17:00 по пятницам. Подробности можно уточнить по телефону: +7-918-132-13-60, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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