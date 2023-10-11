Семья с детьми из Краснодарского края попала в жесткое ДТП в Екатеринбурге

Авария произошла в ночь на 11 октября на проспекте Ленина в районе Плотинки.

На дороге столкнулись автомобили BMW и Mercedes. От удара Mercedes выехал с проезжей части на пешеходные ограждения и опрокинулся с моста.

В BMW была семья из четырех человек — жителей Краснодарского края. В Mercedes был только водитель. На месте ДТП медики осматривали трех человек, в том числе детей 7 и 13 лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей обязали пройти процедуру медицинского освидетельствования на опьянение, сообщает ГИБДД Свердловской области в Telegram.

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