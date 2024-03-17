Семья песковиков в Анапе проголосовала на выборах президента РФ

Популярный в Анапе персонаж – южный брат снеговика, 17 марта пришел на избирательный участок в Городском театре.

На выборы песковик пришел с женой и сыном.

«Вместе с ними был и китайский песковик, который выступил в роли иностранного наблюдателя и тщательно следил, чтобы голосование прошло без нарушений», — сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

В администрации курорта отметили, что в костюмы песковиков оделись сотрудники Городского театра, чтобы создать праздничное настроение для избирателей и членов участковой комиссии.

«Это действительно удалось: с веселыми персонажами с удовольствием и улыбками на лицах фотографировались члены УИК, наблюдатели и избиратели, пришедшие на голосование», — добавили в мэрии.

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