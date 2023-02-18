Семья отравилась газом в Краснодаре, один взрослый и двое детей в больнице

Инцидент произошел 17 февраля в одной из квартир в многоэтажке на улице Братьев Дроздовых, 27. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.

По предварительным данным, бытовым газом отравилась семья из четырех, включая двоих детей пяти лет и одного года. Оба ребенка и один из взрослых госпитализированы. Угрозы их жизни и здоровью нет.

В ходе проверки прокуратура установит причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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