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Семья отравилась газом в Краснодаре, один взрослый и двое детей в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semya-otravilas-gazom-v-krasnodare-odin-vzroslyj-i-dvoe-detej-v-bolnitse
Семья отравилась газом в Краснодаре, один взрослый и двое детей в больнице
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 17 февраля в одной из квартир в многоэтажке на улице Братьев Дроздовых, 27. Прокуратура Краснодарского края начала проверку.

По предварительным данным, бытовым газом отравилась семья из четырех, включая двоих детей пяти лет и одного года. Оба ребенка и один из взрослых госпитализированы. Угрозы их жизни и здоровью нет.

В ходе проверки прокуратура установит причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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