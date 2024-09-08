Семья Кондратьевых проголосовала 8 сентября на выборах в станице Динской

Губернатор Краснодарского края принял участие в голосовании вместе с супругой. Глава региона и его жена — жители станицы Динской, поэтому пришли отдать свои голоса за депутатов Совета Динского сельского поселения.

По словам Вениамина Кондратьева, именно муниципальные депутаты напрямую взаимодействуют с людьми, знают проблемы и решают эти задачи на местах.

«Всем хочется, чтобы жизнь становилась лучше, комфортнее. Именно поэтому так важно выполнить свой гражданский долг, посетить избирательный участок и отдать свой голос за достойных кандидатов, которые неравнодушны к судьбе своих поселений», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

В Краснодарском крае 8 сентября продолжаются выборы глав поселений и депутатов местных советов депутатов, которые были назначены на единый день голосования. На территории Кубани работают 1 тыс. 760 участковых избирательных комиссий, которые в воскресенье примут еще не успевших сделать свой выбор избирателей.

Избирательные участки ждут голосующих до 20:00. Голосование проходит в 39 муниципалитетах. Сегодня, 8 сентября — второй, заключительный, день выборов. Всего же на Кубани проходят 482 кампании местного уровня. Жителям 39 муниципалитетов предстоит избрать 124 глав поселений и 5 тыс. 618 муниципальных депутатов. Проголосовать смогут 2,2 млн жителей региона.

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