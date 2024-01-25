Семья из Выселковского района приняла участие в проекте «Всей семьей»

Семья Никиты и Оксаны Васильевых из Выселок одна из первых поддержала всероссийский проект.

У семьи есть свои добрые традиции — новогоднюю ночь всегда встречать дома в кругу родных. В преддверии праздников они наряжают елку, приготовлением новогодних блюд тоже занимаются вместе. Сыновья — 8-летний Матвей и 3-летний Макар — главные помощники. Почистить, нарезать овощи, подать тарелки, накрыть на стол — это ответственное и приятное занятие для них.

Вместе с родителями дети любят лепить чебуреки и пельмени, а после варки увлеченно искать «свои».

Никита и Оксана легкие на подъем, поддерживают друг друга в желании путешествовать. В этом году они отправились в новогоднее путешествие в Тол Бабаю в Удмуртию. По условиям участникам проекта нужно еженедельно выполнять предложенные задания и размещать их в аккаунтах в «ВКонтакте» и «Одноклассники» с хэштегом #Всейсемьей. На своих страницах в социальных сетях Никита, глава семьи, публикует фото и видеосюжеты и рассказывает, как с женой и двумя сыновьями они проводят время.

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