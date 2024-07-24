Семья из Тимашевского района передала 100 пакетов сухого душа бойцам СВО

Гуманитарную помощь для солдат собирают и передают матери погибших героев СВО. В последних отправлениях — 100 пакетов сухого душа.

В эти гигиенические наборы входят одноразовые полотенца и губка, пропитанная специальным средством, которое сильно пенится, когда соприкасается с небольшим количеством воды.

Сухой душ помогает в полевых условиях поддерживать гигиену. Кроме того, набор занимает мало места и удобен в использовании.

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