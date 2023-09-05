Семья из Славянского района победила на Всероссийском конкурсе «Семья года-2023»

Юлия и Евгений Олефир стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций».

Семья из Славянского района войдет в почетную книгу «Семья года. Россия — 2023». Всех победителей из разных регионов будут награждать в Москве с 16 по 18 октября.

Всероссийский конкурс провели уже в восьмой раз. Победителей выбирают в пяти номинациях — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций».

В региональном этапе приняли 75 семей. Лучшими в номинации «Многодетная семья» стала чета Барановских из Тихорецкого района, «Молодая семья» — супруги Приваловы из Лабинского района.

Образцовой «Сельской семьей» признали семью Малыгиных из Брюховецкого района, «Золотой семьей» — супругов Шевченко из Каневского района.

Цель конкурса «Семья года» — сохранение и укрепление традиционных ценностей, формирование позитивного имиджа семьи, а также чествование семей, которые сохраняют духовно-нравственные основы семейных отношений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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