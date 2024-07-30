Семья из пяти человек потратила больше 1 млн рублей на отпуск в Геленджике

Согласно исследованию отельных бронирований в июле, самым дорогим оказался отдых в одной из пятизвездочных гостиниц Геленджика.

Неделя в ней обошлась семье из трех взрослых и двух детей в рекордную сумму — 1 млн 106 тыс. 500 рублей. Уточняется, что в эту сумму входили только завтраки.

Чуть дешевле удалось отдохнуть паре туристов в Адлере — пять дней в пятизвездочном отеле без питания обошлись им в 565 тыс. рублей.

Третье место в рейтинге самых дорогих мест для отпуска занял отельный заказ в Санкт-Петербурге. Компания из восьми человек на три дня остановилась в пятизвездочном отеле без питания. Заплатили 540 тыс. рублей.

В первой пятерке рейтинга также оказался отпуск в Эсто-Садке — там семья из трех человек 16 дней провела в отеле категории «пять звезд» с завтраками за 421 тыс. рублей.

Пятое место занял отпуск двух туристов в московской пятизвездочной гостинице. За неделю с трехразовым питанием они заплатили 395 тыс. рублей, сообщает пресс-служба сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Читайте также: «курортные» цены на такси в Сочи выросли на 30% по сравнению с 2024 годом.