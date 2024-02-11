Семья из Белой Глины приняла участие в конкурсе «Всей семьей»

В России 2024 год объявлен Годом семьи. Среди россиян набирают большую популярность различные конкурсы, направленные на укрепление семейных ценностей.

В конкурсе приняла участие и семья Шпилько из Белой Глины. В их доме уютно и светло, на стенах много семейных фотографий.

«Так мы и живем, вот комната мальчиков, здесь – девочек. Сейчас наш папа на вахте, работает на севере. Но, мы с ним созваниваемся каждый день, и он ждет звонка», — рассказывает мама Екатерина Шпилько.

Старшей дочке Вике – 16 лет, она мечтает стать телеведущей или актрисой. Средней Таисии – 11, девочке по душе профессия педагога, как у мамы, которая работает в Белоглинском аграрно-техническом техникуме. Сыновьям Кириллу – 9 лет, а Богдану – 8, и мальчики с большим уважением относятся к папиной профессии энергетика.

Всей семьей Шпилько с удовольствием участвуют в различных мероприятиях.

«Конкурс «Всей семьей» во ВКонтакте не единственный. После того, как 1 сентября прошлого года Владимир Путин дал старт проекту «Это у нас семейное», мы сразу включились в него, и с удовольствием выполнили задания, теперь ждем результат. Надеюсь, удастся пройти в финал и… пожать руку президенту», — отметила Екатерина Шпилько.

Подобные проекты должны проводиться не только в Год семьи, а как можно чаще, считает Екатерина Шпилько.

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