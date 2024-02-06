Первый замглавы Гулькевичского района приняла участие в проекте «Всей семьей»

Первый заместитель главы администрации Гулькевичского района Олеся Кливцова делится в соцсетях мгновениями из жизни своей семьи.

В этом деле Олесю поддерживает вся семья – супруг Александр и трое детей. Старшей Ангелине 21, средней Полине — 16, а младшему Макару — 6 лет. Они помогают маме добавить красок в палитру семейных отношений – простых, теплых и наполненных взаимопониманием.

В интервью корреспонденту «КН» Олеся рассказала, как познакомилась с будущим мужем.

«Однажды у меня поломалась машина. Доставила ее в ближайший автосервис. Так получилось, что автомобиль не удалось починить к установленному времени. Я была в отчаянии, потому что планов – море. Тогда мастер посмотрел мне в глаза, и с улыбкой протянул ключи от своей машины, чтобы я ей пользовалась, пока не отремонтируют мою. Этот взгляд сказал мне о многом! Его готовность помочь и доверие покорили меня. Я поняла, что передо мной человек, которого искала всю жизнь. Наша с Сашей счастливая семья основана на простых, житейских традициях, которые теперь продолжают и наши дети», — рассказала Олеся Кливцова.

Участница проекта «Всей семьей» уже давно делится интересными моментами из жизни ее семьи в соцсетях с друзьями.

«Просто я, как жена и мама, вижу интересные эпизоды нашей жизни, которые складываются в большую семейную картину. Поэтому беру телефон и делаю фотографии для соцсетей. Это же так просто и приятно поделиться со своими друзьями и знакомыми радостными мгновениями! Вот наш младший сынишка Макар рисует, а я готовлю ужин для всей семьи. Затем все вместе оценили его творчество! Взять поездку в горы, которая нам особо запомнилась. Красота природы, которую дополнили наши счастливые лица и радость семейного отдыха», — рассказывает Олеся.