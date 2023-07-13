Семинар по мерам поддержки экспортеров провели в Краснодаре

Обсуждение прошло на площадке муниципального Центра развития предпринимательства «Платформа».

Участники мероприятия обсудили организацию поставок товаров и услуг в другие страны, федеральные и региональные меры поддержки компаний, ориентированных на экспорт, а также стратегии выхода на международный рынок. Эксперты в ходе семинара рассказали, как выстроить логистику, найти иностранного партнера и пройти таможню. Также они поделились, как правильно использовать финансовые инструменты в случае экспорта и получить международную регистрацию бренда. Некоторые компании-экспортеры поделились опытом выхода на зарубежные рынки.

Кроме того, на обсуждении рассмотрели акселерационный проект «Экспортный бустер», который реализует Центр поддержки экспорта совместно с региональным департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. В рамках этой программы проводятся выезды экспертов на предприятия, проходит экспортный аудит для подготовки предприятий для выхода на зарубежные рынки, а также для расширения географии поставок и получения господдержки.

Семинар организовал краевой Центр поддержки экспорта при содействии администрации Краснодара в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Мы регулярно проводим встречи с представителями малого и среднего бизнеса, которые планируют выйти на экспорт или расширить географию поставок. В разных муниципальных образованиях организуем семинары и круглые столы, в том числе, в рамках регионального проекта «Экспортный бустер», — отметил директор Центра Роман Воротников.

Также Воротников подчеркнул, что с начала года провели около 50 обучающих и информационных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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