Семьи участников СВО получат по 50 тыс. рублей на сборы детей в школу в Сочи

Такие выплаты предоставят на каждого ребенка, чьи отцы сейчас сражаются в зоне специальной военной операции, сообщил 13 августа глава города-курорта Андрей Прошунин.

Дополнительную финансовую помощь для подготовки школьников к новому учебному году поддержали на Координационном совете города-курорта. Средства направят из благотворительного фонда «Скорей добрей».

«Благодарю всех коллег и меценатов, кто участвует в пополнении Фонда. Для получения целевой выплаты родители могут обращаться уже сейчас», — отметил глава Сочи в Telegram.

Для получения выплат родителям нужно обратиться с заявлением в Координационный совет.

В Сочи на материальную помощь в 50 тыс. рублей на каждого школьника, не достигшего возраста 18 лет, могут рассчитывать семьи, в которых глава семейства отправился в зону СВО в качестве мобилизованного или добровольца.

При этом один или несколько несовершеннолетних детей военнослужащего должны учиться в школе на территории города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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