Семьи из Херсонской области получили 15 тыс. жилищных сертификатов на Кубани

Специальные сертификаты на покупку недвижимости уроженцам Херсонской области, вынужденно покинувшим свои дома, в России выдают в рамках федеральной программы поддержки по решению правительства.

«С октября 2022 года Кубанский центр поддержки населения и развития финансового рынка выдал более 15 тыс. жилищных сертификатов семьям из Херсонской области», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он уточнил, что уже свыше 20 тыс. человек, вынужденно переселившихся из Херсонской области стали собственниками жилья.

Для получения жилищного сертификата уроженцам Херсонской области нужно обратиться в отделение МФЦ и предоставить необходимые документы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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