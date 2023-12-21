Семьи из Херсонской области получили 15 тыс. жилищных сертификатов на Кубани
Специальные сертификаты на покупку недвижимости уроженцам Херсонской области, вынужденно покинувшим свои дома, в России выдают в рамках федеральной программы поддержки по решению правительства.
«С октября 2022 года Кубанский центр поддержки населения и развития финансового рынка выдал более 15 тыс. жилищных сертификатов семьям из Херсонской области», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Он уточнил, что уже свыше 20 тыс. человек, вынужденно переселившихся из Херсонской области стали собственниками жилья.
Для получения жилищного сертификата уроженцам Херсонской области нужно обратиться в отделение МФЦ и предоставить необходимые документы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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