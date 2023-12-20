Число выданных ипотек в Краснодарском крае с начала года выросло в два раза

Всего в текущем году в регионе оформили почти 76 тыс. ипотечных кредитов, сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

По его словам, сегмент ипотечного кредитования в крае в этом году показал высокие темпы роста, благодаря льготным программам с господдержкой.

«В 2023 году уровень ипотечного кредитования в регионе вырос в два раза. С начала года всего выдали 75 тыс. 974 ипотечных жилищных кредита на общую сумму более 341 млрд рублей», — сказал Галась.

Сейчас жителям Кубани доступны четыре льготных варианта по ипотекам. Семейная программа позволяет получить кредит на недвижимость по ставке 6% годовых. В 2023 году по ней выдали 23 тыс. кредитов на общую сумму свыше 116 млрд рублей.

Программа для покупки квартир в новостройках дает возможность оформить ипотеку под 8% годовых. По ней оформили 21 тыс. кредитов на 101 млрд рублей. Сельская программа позволяет получить кредит на покупку дома в населенном пункте с числом жителей менее 30 тыс. человек под 3% годовых. По ней выдали 784 кредита на 2,8 млрд рублей.

Кроме того, жителям Кубани доступна льготная ипотека для IT-сотрудников. По ней в этом году оформили 597 кредитов на общую сумму 4,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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