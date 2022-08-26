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Семейный отдых в Краснодаре: как провести последние выходные лета

Общество
26.08.2022 18:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnyj-otdyh-v-krasnodare-kak-provesti-poslednie-vyhodnye-leta
Семейный отдых в Краснодаре: как провести последние выходные лета
Фото Александра Райко

Жителей и гостей краевой столицы 27 и 28 августа ждут интерактивные площадки, мастер-классы, игровые, патриотические, концертные и спортивные программы для всех возрастов.

Мероприятия пойдут в Чистяковской роще, Городском cаду, парке «Солнечный Остров» и парке имени 30-летия Победы.

В Вишняковском сквере 27 августа с 18:00 до 21:00 пройдет седьмой молодежный уличный фестиваль «УФ». Для участников подготовили различные игровые и творческие площадки, а также зоны отдыха.

В День российского кино, 27 августа, пройдут мероприятия, посвященные отечественным фильмам, режиссерам, актерам и сценаристам.

Семейные выходные откроются просветительской программой «Час песни моего Отечества», которая состоится 27 августа с 10:00 до 11:00 в Солнечном Острове, Чистяковской Роще и в Городском Саду.

В течение дня в парках пройдут акции, флешмобы, викторины, игровые программы, концерты и мастер-классы. В Городском саду организуют танцевальные вечера для людей старшего возраста. В парке имени 30-летия Победы будет работать военно-патриотическая площадка «Краснодарский Арбат», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С подробным расписанием кинопоказов и мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Читайте также: в Краснодаре 28 и 29 августа пройдут бесплатные уроки по безопасному вождению электросамокатов.

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