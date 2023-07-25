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Семейный бизнес: мать, отец и сын делали закладки с «синтетикой» в Кущевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnyj-biznes-mat-otets-i-syn-delali-zakladki-s-sintetikoj-v-kushhevskom-rajone
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники полиции Кущевского района получили информацию о том, что 41-летний мужчина, его 39-летняя жена и 19-летний сын могут быть причастны к обороту наркотиков.

При проверке сведения подтвердились. В доме подозреваемых изъяли несколько свертков с неизвестным веществом, упаковку и электронные весы, а в автомобиле полимерный пакет с 30 свертками с аналогичным порошком.

По координатам в телефонах семьи правоохранители обнаружили места закладок на улице Войкова и в переулках Демитрова и Весеннем. Там изъяли еще 18 свертков с наркотиками.

Экспертиза выявила, что вещество содержит производное N-метилэфедрона общей массой около 60 г.

Установили, что закладчики купили запрещенное вещество через интернет в Ростовской области для дальнейшего сбыта на территории района.

Возбудили уголовные дела. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия их заключили под стражу, пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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