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Семейный бизнес: брат и сестра из Лабинска пойдут под суд за организацию фиктивного брака

Происшествия
10.11.2022 15:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnyj-biznes-brat-i-sestra-iz-labinska-pojdut-pod-sud-za-organizatsiyu-fiktivnogo-braka
Семейный бизнес: брат и сестра из Лабинска пойдут под суд за организацию фиктивного брака

Аферу с организацией фиктивного брака раскрыли сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 52-летний житель Лабинска при содействии 59-летней сестры за деньги заключил фиктивный брак с иностранной гражданкой. На этом основании приезжая из соседнего государства получила разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке. Позже женщина получила и вид на жительство, позволяющий бессрочно находится в стране.

На подозреваемых завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. Им грозит до семи лет колонии. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемые находятся под подпиской о выезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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