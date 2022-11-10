Семейный бизнес: брат и сестра из Лабинска пойдут под суд за организацию фиктивного брака

Семейный бизнес: брат и сестра из Лабинска пойдут под суд за организацию фиктивного брака

Аферу с организацией фиктивного брака раскрыли сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 52-летний житель Лабинска при содействии 59-летней сестры за деньги заключил фиктивный брак с иностранной гражданкой. На этом основании приезжая из соседнего государства получила разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке. Позже женщина получила и вид на жительство, позволяющий бессрочно находится в стране.

На подозреваемых завели уголовное дело за организацию незаконной миграции. Им грозит до семи лет колонии. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемые находятся под подпиской о выезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: Южная прокуратура закрыла сайты, которые продавали мигрантам сертификаты о знании русского языка.