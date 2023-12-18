Семейную пару закладчиков поймали с 40 пакетами «синтетики» в Сочи

Общая масса наркотика, изъятого у подозреваемых, превысила 50 г. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемых задержали в лесном массиве недалеко от одного из жилых домов в Хостинском районе Сочи. В этот момент 25-летний местный житель и его 22-летняя гражданская жена прятали под камень сверток. В нем правоохранители обнаружили 40 пакетиков с N-метилэфедроном.

При проведении дальнейшей проверки полицейские нашли еще четыре закладки, которые подозреваемые сделали на территории Хостинского и Адлерского районов. Общая масса наркотика превысила 50 г.

На подозреваемых завели уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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