Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Семейную пару закладчиков поймали с 40 пакетами «синтетики» в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnuyu-paru-zakladchikov-pojmali-s-40-paketami-sintetiki-v-sochi
Семейную пару закладчиков поймали с 40 пакетами «синтетики» в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Общая масса наркотика, изъятого у подозреваемых, превысила 50 г. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемых задержали в лесном массиве недалеко от одного из жилых домов в Хостинском районе Сочи. В этот момент 25-летний местный житель и его 22-летняя гражданская жена прятали под камень сверток. В нем правоохранители обнаружили 40 пакетиков с N-метилэфедроном.

При проведении дальнейшей проверки полицейские нашли еще четыре закладки, которые подозреваемые сделали на территории Хостинского и Адлерского районов. Общая масса наркотика превысила 50 г.

На подозреваемых завели уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: около 1 кг мефедрона изъяли у наркодилера в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях