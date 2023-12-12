Около 1 кг мефедрона изъяли у наркодилера в Краснодаре

В Краснодаре полицейские получили оперативную информацию о том, что 20-летний местный житель распространяет наркотики.

При проверке сведения подтвердились. Дома у подозреваемого прошел обыск, во время которого оперативники обнаружили и изъяли 94 полимерных пакета и сверток с мефедроном общей массой более 1 кг. Злоумышленник нашел подработку в мессенджере, забрал из тайников крупную партию наркотиков, расфасовал на разовые дозы и планировал сбыть на территории краевой столицы.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы. На период предварительного следствия злоумышленника поместили под стражу, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

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