Полкило «синтетики» и лопатку нашли в машине наркосбытчицы в Северском районе

Полицейские в станице Северской остановили автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находилась 22-летняя жительница Ростовской области.

При осмотре в салоне машины нашли сверток, внутри которого находились 5 полимерных пакетов с кристаллообразным веществом, а также садовую лопатку. Установили, что злоумышленница забрала наркотик из тайниковой закладки под деревом в лесу Адыгеи и планировала сбыть в Анапе. Вещество изъяли и направили на экспертизу.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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