Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полкило «синтетики» и лопатку нашли в машине наркосбытчицы в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/polkilo-sintetiki-i-lopatku-nashli-v-mashine-narkosbytchitsy-v-severskom-rajone
Полкило «синтетики» и лопатку нашли в машине наркосбытчицы в Северском районе
Фото t.me/mvd_23

Полицейские в станице Северской остановили автомобиль «Лада Веста», за рулем которого находилась 22-летняя жительница Ростовской области.

При осмотре в салоне машины нашли сверток, внутри которого находились 5 полимерных пакетов с кристаллообразным веществом, а также садовую лопатку. Установили, что злоумышленница забрала наркотик из тайниковой закладки под деревом в лесу Адыгеи и планировала сбыть в Анапе. Вещество изъяли и направили на экспертизу.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: почти килограмм «синтетики» нашли у закладчицы на дорогой иномарке на Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях