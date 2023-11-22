Почти килограмм «синтетики» нашли у закладчицы на дорогой иномарке на Кубани

Информация о том, что 31-летняя жительница Кореновска может быть причастна к торговле наркотиками, поступила в полицию оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

Подозреваемую задержали на одной из улиц станицы Динской. На переднем сидении ее дорогостоящей иномарки находился рюкзак. В нем полицейские обнаружили пакет с производным N-метилэфедрона массой около 980 г, фасовочный материал, перчатки и садовую лопатку.

Выяснилось, что запрещенные вещества женщина купила через интернет и собиралась сбыть «синтетику» через «закладки» на территории района.

На подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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