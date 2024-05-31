«Семейную налоговую выплату» введут с 2026 года в России

«Семейную налоговую выплату» смогут получить работающие граждане России, воспитывающие двух и более детей. Уточняется, что среднедушевой семейный доход не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума на человека.

При назначении выплаты в составе семьи будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении.

Предположительно, новой мерой поддержки от Соцфонда РФ воспользуются порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

«В ходе послания президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми. Он подчеркнул, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Поэтому, вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка, для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится «семейная налоговая выплата», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Он объяснил, что в случае, если в таких семьях среднедушевой доход — не более 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, вернут в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, разницу вернут. Чтобы получить выплату, нужно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда.

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания семьи. При назначении выплаты будут учитывать также имущественную обеспеченность семьи. Уточняется, что новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. Порядок назначения и предоставления выплаты утвердят постановлением правительства, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

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